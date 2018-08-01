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Deniz Akkaya sinirlendi: ''Kafası bel altında amcalar''

Deniz Akkaya sinirlendi: ''Kafası bel altında amcalar''

Manken Deniz Akkaya, 2014 yılında "Tek kadınla doyan erkek sapıktır" şeklinde açıklamasıyla gündeme gelen Abdullah Yolcu'ya tepki gösterdi. Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bak sen nerede deli hunili konuşuyor. Kafası bel altında amcalar size sesleniyorum. Allah sizi gibilerden evlatlatlarımızı korusun." ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 11:56 - Güncelleme: 01-08-2018 12:01

Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 2014 yılında söylediği "Tek kadınla doyan erkek sapıktır. Tersini diyen kadın anormal kadındır, çatlaktır, yırtıktır" sözleriyle gündeme geldi. Yolcu'nun sözlerini yeniden gündeme getiren Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından sitem etti.

"KAFASI BEL ALTINDA AMCALAR"
Haberin yer aldığı gazete küpürünü Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan manken Deniz Akkaya, "Bak sen nerede deli hunili konuşuyor. Kafası bel altında amcalar size sesleniyorum. Allah sizi gibilerden evlatlatımızı korusun." diyerek tepki gösterdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kemal 01 Ağustos 2018 12:54 doğru söylemiş. zaten aldatan erkeklerin karıları da aldatıyor ama zavallı erkeklerin ruhu duymuyor...

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