Deniz Akkaya sinirlendi: ''Kafası bel altında amcalar''

Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 2014 yılında söylediği "Tek kadınla doyan erkek sapıktır. Tersini diyen kadın anormal kadındır, çatlaktır, yırtıktır" sözleriyle gündeme geldi. Yolcu'nun sözlerini yeniden gündeme getiren Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından sitem etti.

"KAFASI BEL ALTINDA AMCALAR"

Haberin yer aldığı gazete küpürünü Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan manken Deniz Akkaya, "Bak sen nerede deli hunili konuşuyor. Kafası bel altında amcalar size sesleniyorum. Allah sizi gibilerden evlatlatımızı korusun." diyerek tepki gösterdi.