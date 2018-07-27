Deniz Akkaya Gökmen Şeynova çifti sonunda mutluluğu buldu

Deniz Akkaya Gökmen Şeynova çifti aşk yaşamaya başladıkları 2017 yılının ilk günlerinde ayrılmıştı. Deniz Akkaya, “Şahane dostluğumuz ömür boyu devam edecek” dediği Gökmen Şeynova ile Mayıs’ta yeniden bir araya gelmiş, aşkta ikinci etap başlamıştı.

MİKONOS ADASINDA TATİLDELER: Eskisinden daha mutlu oldukları söylenen sevgililer ortak arkadaşları ile Yunanistan’ın Mikonos adasında tatil yapıyor.