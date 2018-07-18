Deniz Akkaya apar topar hastaneye kaldırıldı son durumu ne

Ünlü model Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığını kendi hesabından duyuran Deniz Akkaya, sevenlerini korkuttu. Peki Deniz Akkaya'ya ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı? İşte detaylar...
Geçen gün Atina'ya gideceğini açıklayan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hastanede yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Kolunda serum olduğu görünen manken, bu paylaşıma “Atina yerine hastaneye uçtum, tonsilit (Bademcik İltihabı) olmuşum” notunu düştü.
İŞTE DENİZ AKKAYA'NIN O PAYLAŞIMI; Bu paylaşımın ardından Deniz Akkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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