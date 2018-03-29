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Dengeleri değiştirecek ittifak senaryosu!

Dengeleri değiştirecek ittifak senaryosu!

2019 seçimleri için ittifak senaryoları hız kazandı. Kulislerde ağırlıklı konuşulan ittifak senaryosu ise “İYİ Parti ile Saadet Partisi” üzerine kuruluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumnda artık oylar ve sandalye dağılımının değişeceği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 08:02 - Güncelleme: 29-03-2018 08:02

İyi Parti ve Saadet Partisi'nin tek başına seçime girmeleri durumunda barajı takılacağı, oluşturulacak güç birliği ile barajı aşma olasılığının denenebileceği iddia ediliyor. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan kulislerde konuşulan son ittifak senaryolarını yazdı.

Son yasal düzenleme, ittifak yapan partilere önemli avantajlar sağlıyor. En önemli avantajın, bir partinin tek başına aşmak zorunda olacağı yüzde 10 barajını güçbirliğiyle aşmak olacak. Baraj, ittifak partilerinin oy oranlarının toplamına göre hesaplanacağı için tek başına yüzde 10 barajının altında kalma olasılığı olan partiler, bu güçbirliği sayesinde, barajı daha kolay aşabilecek. Bu düzenlemenin getirdiği ikinci avantaj ise ‘artık oylar’ olacak. Bazı seçim bölgelerinde kıl payı sonuç doğuran artık oylar, ittifak tek partiymiş gibi dağıtılacağından, ittifak yapanlar açısından avantaja dönüşecek.

ARTIK OYLAR: Buna göre; bir seçim çevresinde, A partisinin 10 bin, B partisinin 5 bin artık oyu olduğunda, bu oylar tek başına bir milletvekili çıkaramayacak. Ancak, bu oylar ittifak dahilinde sayılacağı için toplamda 15 bin artık oy edecek. Bu da ittifak yapan partilerin hanesine bir milletvekili yazılmasını sağlayacak. O vekilin, ittifak partilerinden hangisine yazılacağını ise aldıkları oy oranlarına göre D’hont sistemiyle dağıtım belirleyecek. Bu avantaj, seçim ittifakı yapan her blok için anlamlı sonuç doğurabilecek. Güçbirliğinin yarattığı sinerji de hesaba katıldığında, ittifak yapan partiler, yeni sistemin en kârlı partileri olacak.

İKİLİ İTTİFAKLAR: Bu avantajlar nedeniyle seçim ittifakı, AK Parti-MHP dışındaki partilerin gündeminde de önemli yer tutmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün bir grup gazeteciye söylediği “İttifak görüşmeleri yapıyoruz” sözleri, bu konuda kulislerde haftalardır konuşulan ittifak senaryolarını yeniden güncelledi. CHP’nin, İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle ittifak yapma olasılığı zor görünüyor. CHP’nin tabanına bunu anlatma zorluğu nedeniyle sadece DSP ile ittifak yapabileceği, böylece de son kurultayda tüzüğüne koyduğu “İttifak yapılması durumunda önseçim yapılmaz” hükmünün de işletileceği ifade ediliyor.

YENİ SENARYOLAR: Kulislerde ağırlıklı konuşulan ittifak senaryosu ise “İYİ Parti ile Saadet Partisi” üzerine kuruluyor. Bu iki partinin, tek başına seçime girmeleri durumunda barajı takılacağı, oluşturulacak güç birliği ile barajı aşma olasılığının denenebileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin adımların atılabileceği, BBP destekli ‘AK Parti-MHP’, ‘CHP-DSP’, ‘İYİ Parti- Saadet Partisi’ ittifaklarının konuşulacağı iddia ediliyor. HDP’nin ise yüzde 10 barajını tek başına zorlayacağı yorumu yapılıyor.

AK PARTİ VE MHP'NİN AVANTAJI AZALACAK MI?: YENİ ittifak iddialarını gündeme getirenler, planların böyle işlemesi durumunda seçim ittifakının sadece AK Parti ve MHP’ye avantaj getirme olasılığının ortadan kalkacağını söylüyor. Bu görüşe göre diğer partilerin barajı aşarak TBMM’ye girmeleri durumunda, hem artık oy hesapları hem de milletvekili dağılımı hesapları, iktidar aleyhine değişebilecek.

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  • MİSAFİR 29 Mart 2018 09:08 YAHU AKILLI OLUUUN SAADET YOLDAN ÇIKMIŞ İYİ DEDİKLERİ ZATEN BELLİ BUNLAR ABD OYUNU BU İKİSİNİ HÜKÜMETİ DEVLETİ YIKMAK İÇİN AMERİKA CHPKK YA YAMAYACAK AHANDA SİZLERDE GÖRECEKSİNİZ ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ ÜLKEMİZ HAİN DOLU DEVLET HÜKÜMET YIKILIRSA MISIRDAN DAHA KÖTÜ OLURUZ DÖNÜŞÜDE OLMAZ HABERİMİZ OLSUN

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