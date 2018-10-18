Demlikte kalan çayları böyle değerlendirin!

Demliklerde kalan çayları farklı alanlarda da değerlendirmeniz mümkün. İşte onlardan bazıları...

Tein, kafein, antioksidanlar ve teofilin gibi yararlı maddeleri içermesi ile bilinen çay, bilinçli tüketildiği zaman pek çok rahatsızlığı önlüyor. Ülkemizde sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ve yemeklerden sonra da yaygın olarak tüketilen çayı farklı alanlarda da değerlendirmek mümkün. Özellikle demlikte kalan çayı ve posayı kullanarak çaydan tam bir verim alabilirsiniz. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Mat saçlara çay ile son verin

Boyalı ve mat saçlar için önerilen çay kürü ile saçlarınız istediğiniz parlaklığa ulaşabilir. Bunun için yapmanız gereken, banyoda durulama suyu olarak ılık çay kullanmak ve daha sonra havlu ile kurulamak. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Güneş yanıkları için çay uygulaması

Yaz aylarında sıkça karşılaşılan ve oldukça can yakan güneş yanıklarına da ılık çay uygulayarak hem acılarınızdan kurtulabilir hem de çayın mikrop öldürücü özelliği ile yanıklarınızı temizleyebilirsiniz. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10