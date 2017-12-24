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Demirtaş'tan sert tepki: 'Kefen giymeyi tercih edeceğiz'

Demirtaş'tan sert tepki: 'Kefen giymeyi tercih edeceğiz'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden gönderdiği mektubunda, tek tip kıyafet uygulamasına sert tepki gösterdi. Demirtaş mektubunda, "Faşizme boyun eğip tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 19:56 - Güncelleme: 24-12-2017 19:56

Bugün yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 'terör' ve 'anayasal düzene karşı suç' iddiasıyla tutuklananlar ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi. Edirne F Tip Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uygulamaya sert tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.

İşte Demirtaş'ın gönderdiği mektup:

"Hükümetin kesintisiz OHAL ve KHK sistemiyle faşizmi kalıcı bir rejime dönüştürme girişimlerini asla kabul etmeyeceğiz. Zaten ortadan kaldırılmış olan yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma koşulları tek tip kıyafet zorbalığı ile tam bir hukuksuzluğa dönüştürülmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek tip kıyafet açıklaması

Tek tip kıyafet dayatması, masumiyet karinesinin, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ağır ihlalidir. Onur kırıcı bir uygulama dayatmasıdır. Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz.

Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız. Düşünün ki, tecavüzcüler kravat takıp duruşmaya çıkarılacak ve bundan dolayı iyi hal indirimi alacaklar. Ama ülkenin yoksul, emekçi çocuklarının onurlu on binlerce evladı, gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler tek tip kıyafete zorlanacaklar. Biz halkımızın onurunu koruyacağız ve kesinlikle tek tip kıyafet zorbalığını kabul etmeyeceğiz.

Bize Guantanamo’yu hatırlatanlara biz de Diyarbakır, Mamak, Metris, Ümraniye, Ulucanlar Cezaevi direnişlerini hatırlatırız. Burası ne Amerika’dır ne de Ebu Gureyb. Kimse daha fazla ateşle oynamasın.

Son dakika! FETÖ'cü tutuklulara tek tip kıyafet zorunlu oldu!

Faşizme boyun eğip tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih edeceğiz. Bütün toplumu bu faşizan baskılar karşısında birlikte hareket etmeye, dik durmaya ve geleceğe sahip çıkmaya çağırıyoruz.

1- Yargıya müdahaleye derhal son verilmeli, adil yargılanma hakkı bütün sanıklar hakkında güvence altına alınmalıdır.

2- OHAL kaldırılmalı, bütün OHAL KHK’leri geri alınmalıdır.

3- Darbeyle doğrudan ilişkisi olanlar hariç işten atılan herkes görevine iade edilmelidir.

4- Cezaevlerinde devam eden işkence ve onur kırıcı muamelelere son verilmeli, sorumlular hakkında işlem yapılmalıdır.

5- Barış için, birlikte özgür yaşam adına İmralı’daki hukuksuz tecride son verilmelidir.

6- Tek tip kıyafet ve SEGBİS dayatması derhal geri çevrilmelidir.

Bu talep ve beklentilerimiz doğrultusunda parlamento içindeki ve dışındaki bütün siyasi partileri, STK’ları, meslek örgütlerini, sendikaları ve bir bütün olarak tüm Türkiye toplumunu bir araya gelmeye, faşizme karşı her yerde sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Bizler de rehin alınmış siyasi tutsaklar olarak elimizdeki bütün imkanlarla bu faşizan dayatmalara karşı direneceğiz. Kendimiz için değil, toplumun onuru ve aydınlık geleceği için her türlü bedeli ödemeyi göze alacak, dimdik duracağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 21:38 Türkiye'de can ve mal güvenliği kalmadı - Yolsuzluk, Rüşvet, Yağma, Ahlaksızlık, Hırsızlık Aldı Başını Gidiyor

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