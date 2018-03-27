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Demirtaş'tan olay iddia! Siyasi yasaklı olmam için...

Demirtaş'tan olay iddia! Siyasi yasaklı olmam için...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi yasaklı duruma düşmesi için bazı siyasilerin çaba içerisinde olduğunu ileri sürdü. Demirtaş; ''Şimdi de yargılandığım mahkemelerde, bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar diye haberler alıyorum'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 09:08 - Güncelleme: 27-03-2018 09:08

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin tutuklu eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demirtaş ‘Bazı siyasiler bir an önce siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar' dedi.

Demirtaş açıklamalarında şunları aktardı: Zamanında yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar, şimdi konuşmalarımızdan dolayı beni 500 yıl hapis cezası ile yargılıyorlar. Bizi yargılamak yerine, önyargısız bir şekilde birazcık anlamaya çalışsaydınız ülke bu durumda olmazdı.

SİYASİ YASAKLI OLMAM İÇİN UĞRAŞIYORLAR: Şimdi de yargılandığım mahkemelerde, bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar diye haberler alıyorum. Bunu yapan siyasiler de, bu baskıya boyun eğecek yargı mensupları da emin olun ki, bir gün adil yargı önünde hesap verecekler. Biz her zamanki gibi hakikatleri söylemeye devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'

Demirtaş, "Bunu yapan siyasiler de, bu baskıya boyun eğecek yargı mensupları da emin olun ki, bir gün adil yargı önünde hesap verecekler. Biz her zamanki gibi hakikatleri söylemeye devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Burdayiz. 27 Mart 2018 10:07 Sizin Zeytin dalı diye operasyondan haberiniz yok galiba, sizin hevaller cehendemlik oldu, baskı bitti sizin sonunuz geldi, tedavülden kalktınız:):)size zeytin gönderek boş durma yağını çıkar:):)

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KİMDİR ?
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973'te Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Yö

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