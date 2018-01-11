Demirtaş'ın yerine geçecek mi ? Ahmet Türk'ten bomba iddiaya cevap!

HDP Eşbaşkanlığı için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in adı geçerken, Ahmet Türk’ün 'ağabey formülü'yle eş genel başkanlığa getirilebileceği de konuşuluyordu. Ahmet Türk 'Böyle bir görevi yapmaya sağlığım el vermiyor' diyerek ağabey formülüne noktayı koydu. Türk, eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın açıklamaları için, "Talihsizliktir. Faşizme karşı ortak mücadele edilmesi gereken bir dönemde, geçmişte Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesim ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kaplan'ın bu mesajları vermesi doğru değildir" dedi.

GENÇ VE DİNAMİK ARKADAŞLAR YAPSIN...

Selahattin Demirtaş HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tartışmalar alevlenirken adı HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey' formülünde geçen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk sessizliğini bozdu. Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi: "Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge konferansları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eşbaşkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

HASİP KAPLAN'IN SÖZLERİ FAŞİZM

Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilikisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünüyorum."

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