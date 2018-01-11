  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Demirtaş'ın yerine geçecek mi ? Ahmet Türk'ten bomba iddiaya cevap!

Demirtaş'ın yerine geçecek mi ? Ahmet Türk'ten bomba iddiaya cevap!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamasından sonra "abi" olarak partinin başına geçmesi gündeme gelen Ahmet Türk, "hem sağlığım el vermiyor hem da daha genç arkadaşlar bu işi yüklenmeli" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-01-2018 11:01 - Güncelleme: 11-01-2018 11:44

HDP Eşbaşkanlığı için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in adı geçerken, Ahmet Türk’ün 'ağabey formülü'yle eş genel başkanlığa getirilebileceği de konuşuluyordu. Ahmet Türk 'Böyle bir görevi yapmaya sağlığım el vermiyor' diyerek ağabey formülüne noktayı koydu. Türk, eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın açıklamaları için, "Talihsizliktir. Faşizme karşı ortak mücadele edilmesi gereken bir dönemde, geçmişte Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesim ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kaplan'ın bu mesajları vermesi doğru değildir" dedi.

GENÇ VE DİNAMİK ARKADAŞLAR YAPSIN...

Selahattin Demirtaş HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tartışmalar alevlenirken adı HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey'  formülünde geçen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk sessizliğini bozdu. Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi: "Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge konferansları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eşbaşkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

HASİP KAPLAN'IN SÖZLERİ FAŞİZM

Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilikisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünüyorum."

Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'a olay sözler!

HDP karıştı! Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin

Yeni eş genel başkan kim olacak! HDP'de bomba formül

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Demirtaş'ın yerine geçecek mi ? Ahmet Türk'ten bomba iddiaya cevap! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ahmet Türk
AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk (d. 2 Temmuz 1942, Dargeçit), 11 Aralık 2009 tarihinde kapatılan DTP'nin son genel başkanı, uzun yıllardır siyasetin içinde bulunan Kürt asıllı Türk siyasetçi.12 Haziran 2011 tarihinde yapılmış olan 24.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat