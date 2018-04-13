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Demirtaş 'ölürsem' dedi ve vasiyetini açıkladı

Demirtaş 'ölürsem' dedi ve vasiyetini açıkladı

Yargılaması devam eden ve Edirne Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş HDP'lilere ilginç bir vasiyette bulundu.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 14:28 - Güncelleme: 13-04-2018 14:28

Edirne Cezaevi'ne dik girdiğini ve dik çıkacağını söyleyen eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Benim arkadaşlarıma tavsiyemdir: Ben orada ölürsem tabutumu da dik çıkarsınlar, yatay çıkarmasınlar" dedi. Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek olan biziz. Benim ölüm bile bazı yaşayanlardan daha iyi siyaset yapar" ifadesini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. gün oturumunda savunmasına devam etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya Demirtaş, avukatları, bazı HDP milletvekilleri ile izleyiciler katıldı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, Demirtaş savunmasında şunları söyledi:

"Milletvekilleri terörle mücadele elemanı değildir. Siyasi partiler terörle mücadele enstrümanı değildir. Bir milletvekili olarak görevlerimden biri de, yakılıp yıkılan kentlerdeki sivillerin sesi soluğu olmaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİZ BELİRLERİZ'

Ben suçlamalara karşı savunma yapmak için gelmedim. Ben suçları teşhir etmek için geldim. Adalet beklentim yoktur, adil yargılanma yapılacağına inancım da yoktur. 

Hakimler kararlarıyla konuşurlar, ara kararlarınıza bakılınca sizin de nasıl konuşacağınız belli.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek olan biziz. Benim ölüm bile bazı yaşayanlardan daha iyi siyaset yapar. O nedenle siyasi yasaklı olsak bile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini biz belirleriz."

"ÖLÜRSEM TABUTUMU DİK ÇIKARSINLAR"

Öte yandan Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Demirtaş, Edirne Cezaevi'ne dik girdiğini oradan da dik çıkacağını belirterek, "Arkadaşlarıma tavsiyemdir: Ben orada ölürsem tabutumu da dik çıkarsınlar, yatay çıkarmasınlar" dedi.

HDP'nin Demirtaş planı! Ceza almasını önlemek için...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • BEYLER BEYİ 13 Nisan 2018 15:25 DİLERİM ALLAHTAN APOYLAN AYNI GÜN GEBERİRSİNİZDE ÇİFTE BAYRAM YAPARIZ.

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