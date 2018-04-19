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Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı HDP açıkladı

Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı HDP açıkladı

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı merak edilirken bu konuda HDP'den bir açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 16:42 - Güncelleme: 19-04-2018 16:42

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına tek tek bağlanarak erken seçim kararını değerlendirdiler. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Cumhurbaşkanlığı aday adayları arasında Selahattin Demirtaş'ın da olduğunu açıkladı.

'ADAY HAVUZUNDA DEMİRTAŞ DA VAR'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise, HDP'nin 24 Haziran'daki seçime kendi adayıyla katılacağını ifade ederken, "Adayımızı belirlerken tüm Türkiye'nin adayı olması konusunda hassasiyetİmizi koruyacağız" diye konuştu. Temelli, partisinin bir aday havuzu olduğunu belirtirken, şu anda tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aday havuzu içinde yer aldığına dikkat çekti.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ÇIRAY: ENGELLENİRSEK ADI DARBE OLUR

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, İYİ Parti'nin yükselişinin siyasette dengeleri değiştirdiğini belirtirken, ekonomideki gidişatın da erken seçimin gerekçesi olduğunu savundu. Çıray, İYİ Parti'nin seçime katılamama ihtimalini de değerlendirerek, "Seçime katılmamız engellenirse, bunun adı darbe olur" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 17:35 başkan senden korktukları kadar hiç bir şeyden korkmadılar çünkü sen onların neler yaptığını korkmadan söyleyen tek kişiydin PKK AKP ve MHP ondan senden nefret alıyor ondan seni 100 ler yıl adı altında ceza evine atılar ama bunu unuttular bu ülkenin halkı onlardan seçim günü hesap soracak

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