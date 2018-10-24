Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi anemi rahatsızlığının en önemli nedeni demir maddesinin eksikliğidir. Hemoglobin kandaki kırmızı hücrelere rengini veren oksijeni taşır. Yapılan araştırmalarda dünyada en çok demir eksikliğinin erkeklere oranla kadınlarda görüldüğü ortaya çıkarılmıştır. İşte madde madde demir eksikliğinin belirtileri.