Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi anemi rahatsızlığının en önemli nedeni demir maddesinin eksikliğidir. Hemoglobin kandaki kırmızı hücrelere rengini veren oksijeni taşır. Yapılan araştırmalarda dünyada en çok demir eksikliğinin erkeklere oranla kadınlarda görüldüğü ortaya çıkarılmıştır. İşte madde madde demir eksikliğinin belirtileri.
- Cilt renginin beyazlaşması
- Güçsüz hareketler ve sürekli uyku hali
- Konsantre bozukluğu
- Ani başlayan başa ağrısı ve beyninin vücut hareketlerini kontrol edememesi
- Kulak çınlaması ve sürekli dudak kenarında aft çıkması
- Tırnak yapısının incelmesine bağlı kırılmaların artması
- Saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösterir.
DEMİR EKSİKLİĞİNİN İLERİ BOYUTTAKİ BELİRTİLERİ Panik atağa benzer kalp çarpıntısı yaşanması, huzursuz bacak sendromu ve tiroit bezlerinin yavaş çalışması gibi durumların yanı sıra çocuklarda görülen demir eksikliğinde ise yürüme, oturma ve konuşma gibi güçlüklerle kendini gösterir.
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