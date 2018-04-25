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Demet'ten Jelena'ya olay gönderme!

Demet'ten Jelena'ya olay gönderme!

Şarkıcı Demet Akalın, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya göndermede bulundu. Demet Akalın, Jelena Karleusa'ya imaj değişikliğinden dolayı tepki gösterirken 'Yenge ben onu 10 sene önce yaptım' dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 10:51 - Güncelleme: 25-04-2018 10:51

Instagram'da paylaştığı cüretkar pozlarıyla bilinen Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, yeni çıkardığı single için imaj değişikliğine gitti. Demet Akalın ise Jelena Karleusa'nın imajını, 10 sene önceki imajına benzeterek topa tuttu.

'YENGE 1O SENE ÖNCE YAPTIM BEN'
Demet Akalın sosyal medya hesabından Jelena Karleusa'ya, ''Yenge ben onu 10 sene önce yaptım ya… Aynısı da yapılmaz ki'' şeklinde seslendi.


ŞEFFAF KLİP!
Jelena Karleusa'ın son klibindeki cesur sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Jelena Karleusa'nın Puno Kosta isimli şarkısına çektiği klip sosyal medyanın ilgisini çekti. Jelena'nın şeffaf bir elbise ile seksi pozlar verdiği klibe binlerce beğeni yağdı.

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KİMDİR ?
Demet Akalın
DEMET AKALIN KİMDİR?

TÜRKİYE'nin ünlü mankenlerinden biri olan Demet Akalın ismini pop müzikte zirveye yazdıran isim oldu. Eşi Okan Kurt ile magazin dünyasının gözde ismi olan Demet Akalın Kurt'un Hira Kurt isminde bir kızı var.  Demet

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