Demet'ten Jelena'ya olay gönderme!

Instagram'da paylaştığı cüretkar pozlarıyla bilinen Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, yeni çıkardığı single için imaj değişikliğine gitti. Demet Akalın ise Jelena Karleusa'nın imajını, 10 sene önceki imajına benzeterek topa tuttu.

'YENGE 1O SENE ÖNCE YAPTIM BEN'

Demet Akalın sosyal medya hesabından Jelena Karleusa'ya, ''Yenge ben onu 10 sene önce yaptım ya… Aynısı da yapılmaz ki'' şeklinde seslendi.



ŞEFFAF KLİP!

Jelena Karleusa'ın son klibindeki cesur sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Jelena Karleusa'nın Puno Kosta isimli şarkısına çektiği klip sosyal medyanın ilgisini çekti. Jelena'nın şeffaf bir elbise ile seksi pozlar verdiği klibe binlerce beğeni yağdı.