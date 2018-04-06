Demet Şener'den aylar sonra gelen itiraf!

Maslak Volkswagen Arena’da düzenlenen ‘Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’ne katılan Demet Şener, “16 yıl sonra ilk defa bir davette tek başımayım. Çok değişik duygular içindeyim. Kendime ‘Buna alışsan iyi olur’ diye telkinde bulunuyorum. Böyle olmasını ben istemedim. Hayat işte.'' dedi.

Demet Şener'den aylar sonra gelen itiraf!

Eski model Demet Şener 2002’de aşk yaşamaya başladığı İbrahim Kutluay ile 2005’te Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturmuştu. Kızları İrem 2006, oğulları Ömer 2009’da doğmuştu. Demet Şener, Ekim 2016’da ihanet iddiasıyla dava açtığı İbrahim Kutluay’dan olaylı bir süreç sonrası geçtiğimiz Ocak’ta boşandı. Önceki akşam da Maslak Volkswagen Arena’da düzenlenen ‘Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’ne katılan Demet Şener çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Demet Şener'den aylar sonra gelen itiraf!

Törene yalnız gelen Demet Şener şöyle konuştu: “16 yıl sonra ilk defa bir davette tek başımayım. Çok değişik duygular içindeyim. Kendime ‘Buna alışsan iyi olur’ diye telkinde bulunuyorum. Böyle olmasını ben istemedim. Hayat işte. Uzun bir beraberlik sonrası gerçekten yalnızlık zor geliyor insana. Evet zorlanıyorum. Ama artık yapacak bir şey yok.”

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Demet Şener'den aylar sonra gelen itiraf!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ise törene katılmadı.

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Demet Şener'den aylar sonra gelen itiraf!

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