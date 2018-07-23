Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Eski manken Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi.

Ocak ayında görülen davada çiftin evlilikleri bitti. Mahkeme, İbrahim Kutluay'ın eski eşine 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesini hükmetti.

Demet Şener bugün teve2'de yayına başlayan 2. Sayfa'nın ilk konuğu oldu ve biten evliliği hakkında konuştu.

İŞTE DEMET ŞENER'İN AÇIKLAMALARI: Hayatım boyunca özgür ruhlu büyüdüm. Rahmetli babam ileri görüşlü bir adamdı. Burnun düşse almayacaksın, ayaklarının üzerinde duracaksın diyerek yetiştirdi. Güçlüydüm. Evlilik sürecinde Türkiye'de her şeyinize dikkat etmeniz gerek. Bir dönem evliyken dikkat ettimşimdi kimseye hesap vermiyorum kusura bakmayın ama bekarlık çok güzelmiş.

"DEMET AKALIN'I GÖRSEM SELAM VERMEM" Bir dönem İbrahim Kutluay'la birlikteliği olan Demet Akalın için de açıklamalarda bulunan Şener: ''Bana iftira atıldı, ayrılma sebepleri ben değilim. Demet Akalın bana o kadar şey söyledi, ne selam vereceğim ona. Benim vicdanım çok rahat. Kimse boş konuşmasın.''

  • Magazin 23 Temmuz 2018 15:28
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro