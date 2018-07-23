Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Eski manken Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi.

Ocak ayında görülen davada çiftin evlilikleri bitti. Mahkeme, İbrahim Kutluay'ın eski eşine 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesini hükmetti.

Demet Şener bugün teve2'de yayına başlayan 2. Sayfa'nın ilk konuğu oldu ve biten evliliği hakkında konuştu.

İŞTE DEMET ŞENER'İN AÇIKLAMALARI: Hayatım boyunca özgür ruhlu büyüdüm. Rahmetli babam ileri görüşlü bir adamdı. Burnun düşse almayacaksın, ayaklarının üzerinde duracaksın diyerek yetiştirdi. Güçlüydüm. Evlilik sürecinde Türkiye'de her şeyinize dikkat etmeniz gerek. Bir dönem evliyken dikkat ettimşimdi kimseye hesap vermiyorum kusura bakmayın ama bekarlık çok güzelmiş.

"DEMET AKALIN'I GÖRSEM SELAM VERMEM" Bir dönem İbrahim Kutluay'la birlikteliği olan Demet Akalın için de açıklamalarda bulunan Şener: ''Bana iftira atıldı, ayrılma sebepleri ben değilim. Demet Akalın bana o kadar şey söyledi, ne selam vereceğim ona. Benim vicdanım çok rahat. Kimse boş konuşmasın.''