Demet Özdemir'in olay görüntüleri! Yıllar önce bu klipte oynamış

Şöhret olma yolunda ilerlerken yer aldığınız projeler ilerleyen zamanlarda karşınıza çıkabiliyor. Bunun son örneğini ise şimdilerde Erkenci Kuş adlı dizide izlediğimiz Demet Özdemir yaşadı.

Yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısına çekilmiş bir klipte dans ederken görülen Özdemir’in o görüntüleri büyük bir ilgi uyandırdı.

Demet Özdemir Kimdir? Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul'a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand'dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir'in boyu 1.70 cm'dir.

İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü'nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede "Efes Kızları"ndan biri olmayı başardı. 2009'da şarkıcı Mustafa Sandal'ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide "Aylin" karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde "Alya" karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.