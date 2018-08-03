Demet Özdemir'in hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede reyting rekorları kıran sevilen dizi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir'in hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı. Bir klipte rol alan Demet Özdemir görenleri şaşkına uğrattı.

Demet Özdemir'in hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı!

Star TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Erkenci Kuş'ta başrolde oynayan ve oyunculuğuyla takdir toplayan Demet Özdemir, şöhret olmadan önce Ankaralı Ayşe Dinçer'in "Tiki Tak Tak" adlı klibinde rol almış. Yıllar önce çekilen klipte Demet Özdemir arka planda Ankara havası oynuyor. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte ünlü oyuncu gündem olurken hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

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Demet Özdemir'in hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı!

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?: Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul'a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand'dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir'in boyu 1.70 cm'dir.

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Demet Özdemir'in hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı!

İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü'nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede "Efes Kızları"ndan biri olmayı başardı. 2009'da şarkıcı Mustafa Sandal'ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

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Demet Özdemir'in hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı!

Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide "Aylin" karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde "Alya" karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.

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