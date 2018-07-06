Demet Özdemir Seçkin Özdemir çiftinden evlilik sinyali!

Çiçeği burnunda Demet Özdemir Seçkin Özdemir çifti önceki gün Bebet'te objektiflere yansıdı. Başbaşa kahvaltı yapmak için geldiklerini ifade eden ikili mekandan çıkarken el ele görüntülendi. Çift, ayaüstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin, “Sürpriz bir nikahla evleneceğiniz konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna Seçkin Özdemir şu cevabı verdi:

“Kafalarımız uyuşuyor. Soyadlarımız da aynı. Şu an çok mutluyuz. Evliliğe kapımız açık, düşünüyoruz. Ama biraz erken. Daha ailelerimiz tanışacak.” Aşkıyla soyadı aynı olan Demet Özdemir ise "Evlenince soyadımı değiştirmeyeceğim. Özdemir kalacağım" diyerek güldürdü. Güzel oyuncunun bu esprisi ise "Şanslı gelin" yorumunu beraberinde getirdi. .