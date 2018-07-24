Demet Akalın'ın yeni imajı hayranlarını şaşkına çevirdi

BODRUM’da sahne alan Demet Akalın’ın yeni imajı ve çizmeleri konsere damga vurdu. 10 bin liralık çizmeleri ile sahnenin tozunu attıran Akalın artık kasnak transparan elbise giymek istemediğini hayranları ile paylaştı. Akalın'ın yeni imajı ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

Demet Akalın'ın yeni imajı hayranlarını şaşkına çevirdi

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın'ın yeni saç stili ve sahnede giydiği spor kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı. Pasha Club'ta sahne alan ünlü sanatçı söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistleri müzik ziyafetine boğdu. Saç stili, giydiği elbise ve çizmesiyle farklı bir görüntüye bürünen Akalın, enerjisi ve esprileriyle hayranlarını kahkahalara boğdu.

18
Demet Akalın'ın yeni imajı hayranlarını şaşkına çevirdi

ÇİZMENİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI: Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçıya hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Birçok hayranı da ünlü sanatçının sahne performansını sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Fotoğraf çektirmek isteyen Akalın hayranları bir birleri ile yarıştı. Gece geç saatlere kadar süren konserde ön çok dikkat çeken ise ünlü sanatçının çizmeleri oldu. Dünyaca ünlü bir markanın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 10 bin bin lira değerindeki dizüstüne kadar çıkan çizmeleri ile sahnenin tozunu attırdı.

28
Demet Akalın'ın yeni imajı hayranlarını şaşkına çevirdi

TRANSPARAN ELBİSELERDEN BIKMIŞ: Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Akalın sevenlerine, takılmadan da duramadı. Sahne öncesinde giydiği kıyafeti sosyal medyadan paylaşan Akalın’a bir hayranının yeni imajı hakkında olumsuz bir yorum yaptı. Bunun üzerine ünlü sanatçı Akalın, hayranının yorumuna saygı duyduğunu ifade ederek, transparan elbiselerden bıktığını söyledi.

38
Demet Akalın'ın yeni imajı hayranlarını şaşkına çevirdi

Akalın hesabından paylaştığı açıklamada, “Ben bu kıyafetleri severek beğenerek alıp giyiyorum yıllardır. Herkesin hoşuna gitmeye bilir saygı duyuyorum. Bende artık kasnak transparan elbise giymek istemiyorum gerçekten” diyerek cevap verdi.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro