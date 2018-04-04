Demet Akalın'ın vale isyanı

Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla valelere isyan etti...

Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla valelere isyan etti...Arabasının çamurluk kısmının çizildiği çektiği fotoğrafta görünen Demet Akalınpaylaşımın altına şu notu düştü: "Göz göre göre 'Dubalara vuruyorsun, dur' dediğimiz halde park point! Ukala valeleriniz adamın sinirini zıplatıyor! Bravo!" Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşması ile hayranlarının yorum yağmuruna tuttuğu Demet Akalın isyanına destek veren hayranları ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.



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Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla valelere isyan etti...Arabasının çamurluk kısmının çizildiği çektiği fotoğrafta görünen Demet Akalınpaylaşımın altına şu notu düştü: "Göz göre göre 'Dubalara vuruyorsun, dur' dediğimiz halde park point! Ukala valeleriniz adamın sinirini zıplatıyor! Bravo!" Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşması ile hayranlarının yorum yağmuruna tuttuğu Demet Akalın isyanına destek veren hayranları ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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2 6

Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla valelere isyan etti...Arabasının çamurluk kısmının çizildiği çektiği fotoğrafta görünen Demet Akalınpaylaşımın altına şu notu düştü: "Göz göre göre 'Dubalara vuruyorsun, dur' dediğimiz halde park point! Ukala valeleriniz adamın sinirini zıplatıyor! Bravo!" Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşması ile hayranlarının yorum yağmuruna tuttuğu Demet Akalın isyanına destek veren hayranları ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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