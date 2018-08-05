Demet Akalın’ın uçağında korku dolu anlar

Konser için Adana’dan Muğla’nın Bodrum ilçesine giden Demet Akalın’ın, bindiği uçakta bir yolcunun ‘çantamdan bomba var’ demesi üzerine korku dolu anlar yaşandı.

Mersin'de 1 gün önce verdiği konserin ardından Adana'dan uçakla Bodrum'a gidecek olan Demet Akalın, bindiği uçakta zor anlar yaşadı. Bir yolcunun ‘çantamda bomba var' demesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İsmi öğrenilemeyen yolcunun çantasını arayan polisler bomba olmadığını belirledi. Şahsın şaka yaptığı belirtildi. İsmi öğrenilemeyen yolcunun uçaktan indirilerek gözaltına alındığı belirtildi. Demet Akalın ise olay anını videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.