Demet Akalın'ın ıvır zıvırı 43 asgari ücret değerinde!

BİRCAN BALİ'NİN İDDİALARINI YALANLADI: Öte yandan Bircan Bali, programda "Bir taksici bana geçen cumartesi günü bir otelden Demet Akalın ve Okan Kurt'u aldığını, Okan Kurt'u Maslak'taki eve bıraktığını, ardında da Demet Akalın'ı Bursa'ya konser için götürdüğünü söyledi" dedi.