Demet Akalın'ın ıvır zıvırı 43 asgari ücret değerinde!

Yakın bir zamanda 6 yıllık evli olduğu eşi Okan Kurt'tan boşanan şarkıcı Demet Akalıni önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Bir süre alışveriş yapan Akalın, ellerinde poşetlerle aracına doğru yürüyen şarkıcı “Bana gelen hediyeleri topladım. Şimdi kaçıyorum" dedi.
43 ASGARİ ÜCRETLİNİN 1 AYLIK MAAŞI: Her fırsatta çok fazla borcu olduğundan şikayet eden Akalın, kıyafet konusunda tasarrufa gitmeyi pek düşünmüyor. Baştan aşağı dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen Akalın’ın sokak tarzının toplam değeri 70 bin TL!
BİRCAN BALİ'NİN İDDİALARINI YALANLADI: Öte yandan Bircan Bali, programda "Bir taksici bana geçen cumartesi günü bir otelden Demet Akalın ve Okan Kurt'u aldığını, Okan Kurt'u Maslak'taki eve bıraktığını, ardında da Demet Akalın'ı Bursa'ya konser için götürdüğünü söyledi" dedi.
Şarkıcı Demet Akalın ise bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.
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