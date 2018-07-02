Demet Akalın'dan yılın aşkına olay yorum!

Yaklaşık 2 aydır magazin gündemine damga vuran Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkına şarkıcı Demet Akalın'dan yorum geldi.

Demet Akalın, Twitter hesabından, "Cem Yılmaz lokum gibi olmamış mı ya? Hırçın ve sinirli tavrından eser yok. Vallahi bu kız iyi geldi ona. Sabah sabah güldürdü yine eski Cem Yılmaz gibi" yorumunda bulundu.

Şarkıcının bu yorumuna takipçilerinden destek mesajları geldi.

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