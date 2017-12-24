Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Ünlü şarkcı Demet Akalın, Star TV'nin magazin programı Star Life'ın sunucusu Dilay Korkmaz'ı beğenmeyince tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

"BU KIZI ÇOK ARADILAR MI?"

Korkmaz ekrandayken tepkisini Twitter'dan yazan Demet Akalın, "Starlife bu sunucu kızı cok aramış mı ya direk zapp" ifadesini kullandı. Akalın'ın bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA DÖRDÜNCÜ OLDU

Dilay Korkmaz, 2010 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olduktan sonra sonra bir çok programda sunuculuk yapmıştı. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...

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