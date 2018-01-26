Demet Akalın'dan olay 'Ezan' polemiği: İroni mi yapıyorsun?

Geçen günlerde 5 bin liralık çorabıyla gündem olan popçu Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı İtalya seyahatinden önceki gün döndü. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen çiftin 8 bavulu vardı. Gündem olan çoraplarını da İtalya’dan alan Demet Akalın'ı 8 dev bavulla havaalanından çıkınca görenler “Demet yine İtalya’yı fethetmiş!” yorumlarında bulundu. Twitter

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Demet Akalın “Tatil Hira’ya yaradı. Üç valiz oyuncak ve çocuk kıyafeti dolu. Biz bir şey alamadık” dedi. Akalın, ‘O Ses Türkiye’de jüri üyesi olacağı iddialarını “Ben iyi bir izleyiciyim, jüri koltuğunda tırtım” sözleriyle yalanladı. Öte yandan ünlü popçu, sosyal medya hesabından magazin muhabirine verdiği yanıtla yine dikkatleri üzerine çekti.



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Yeni başlayan yılla birlikte polemiğe girmeyeceğini söyleyen ve meslektaşlarıyla yaşadığı sürtüşmeleri bitireceğini açıklayan Demet Akalın ne yazık ki sadece birkaç gün sonra şarkıcı Hande Yener’le girdiği polemikle gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyadan birbirleri hakkında açıklamalarda bulunan ikiliden Demet Akalın, aktif olarak kullandığı hesabından bu defa magazin muhabiri Seyhan Erdağ’ın bir tweetine yanıt verdi. Twitter

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