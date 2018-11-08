Demet Akalın'dan İrem Derici'ye canlı yayında olay sözler!

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü popçu Demet Akalın, İrem Derici'nin dudak üstü tüylerini aldırdığı videoyu görünce çılgına döndü. Sunucuların haber hakkındaki yorumunu öğrenmek istediği Akalın, şunları söyledi;

"İREM DERİCİ'Yİ HİÇ SEVMİYORUM": "İrem hakkında konuşmak istemiyorum. Sevmiyorum çok saygısız bir kız. Onunla alakalı bir şey olunca konuyu değiştiriyorum. İlgi alanıma girmiyor."

İREM DERİCİ'DEN JET HIZIYLA CEVAP: Demet Akalın'ın açıklamasından sonra Instagram hesabında açıklama yapan İrem Derici, "Bak tatlı kadın... Her şeyi söyle bana ama beni saygı kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey dünyanın en saygılı kızı olabilir maksimum. Annemden babamdan güzel öğrendim ben saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, ben kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet." dedi.

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