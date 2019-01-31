Demet Akalın'dan evlilik düşünen hayranlarına dudak uçuklatan jest!

Geçtiğimiz akşam Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alan Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelen bir çiftin evlilik düşündüğünü öğrenince konserin ortalarına doğru genç çifti sahneye çağırdı. Ünlü popçu, sahnede evlilik teklifi alan hayranına ardından dudak uçuklatacak bir hediye verdi.
Akalın kendisine hediye gelen 1.20 karatlık 35 bin TL değerindeki yüzüğü genç kızın parmağına taktı. Verdiği hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, fotoğrafının altına ise şu notu düştü;
Demet Akalın, Mersin'de verdiği bir konser sırasında doğum günü Tarsus'un kurtuluşuna denk gelen genç hayranına 7 bin TL'ye aldığını söylediği çizmesini hediye etmişti. Akalın, bu olaydan çok kısa süre sonra gördüğü bir haberle neye uğradığını şaşırmıştı.
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