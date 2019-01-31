Demet Akalın'dan evlilik düşünen hayranlarına dudak uçuklatan jest!

Ünlü popçu Demet Akalın, Haliç Kongre Merkezi'ndeki konseri sırasında bir çiftin evlilik düşündüğünü öğrenince genç hayranlarına servet değerinde bir hediye verdi.

Geçtiğimiz akşam Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alan Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelen bir çiftin evlilik düşündüğünü öğrenince konserin ortalarına doğru genç çifti sahneye çağırdı. Ünlü popçu, sahnede evlilik teklifi alan hayranına ardından dudak uçuklatacak bir hediye verdi. Twitter

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Akalın kendisine hediye gelen 1.20 karatlık 35 bin TL değerindeki yüzüğü genç kızın parmağına taktı. Verdiği hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, fotoğrafının altına ise şu notu düştü;

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"Hediye gelen pırlanta yüzüğümü hediye ederek, bir çiftimizin büyük mutluluğuna vesile olduk. Sevgililer gününü bekleyin vallahi yüzük almayan beyleri yazın." Akalın'ın hayranına yaptığı bu jest, akıllara geçtiğimiz aylarda bir hayranıyla yaşadığı çizme polemiğini getirdi. Twitter

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