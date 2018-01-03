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Demet Akalın'dan bebeği kurtaran kahraman şoföre jest

Demet Akalın'dan bebeği kurtaran kahraman şoföre jest

Şarkıcı Demet Akalın Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoföre altın hediye edeceğini belirterek "Gölcük'e geldiğimde uğrayacağım yanına" dedi.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 21:43 - Güncelleme: 03-01-2018 21:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Otobüs şoförü nefessiz kalan bir çocuğun hayatını kurtarırken, günün kahramanı ilan edilmişti.

Olayın yayılmasının ardından şoför takdir toplarken, sanatçılar da sessiz kalmadı. Son olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan şarkıcı Demet Akalın, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini yazdı.

Günün kahramanı: Kalbi duran bebeğin hayatını kurtardı!

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