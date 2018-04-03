Demet Akalın'dan Afrin sitemi: Bizi arayan olmaz canım

Şarkıcı Ebru Polat, Mehmetçik'e destek için Hatay'a giden ünlülere "Bizi çağıran yok" diyerek isyan ederken Demet Akalın da "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De" ifadelerini kullanarak hem sanat camiasına hem de hükümete sitem etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu. Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer aldı. Sanat ve spor camiasının güzide temsilcileriyle Hatay'daki askerleri ziyaretleri vesilesiyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdığını söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

Erdoğan, dünyanın şaşkınlıkla ve hayranlıkla takip ettiği bir operasyonla, iki ayı dahi bulmayan bir operasyonla Afrin şehir merkezinin ele geçirilmiş olmasının gerçekten tarih bir başarı olduğunu vurgulayarak, operasyona katılan tüm askerleri, jandarma, polis, korucular, istihbaratçılar ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarını tebrik etti. Operasyona destek veren AFAD'dan Kızılay'a, Sağlık Bakanlığından belediyelere kadar tüm kurumlara da teşekkür eden Erdoğan, milletle beraber sanatçılar ve sporcuların da bu başarıdan gurur duyduğunu gördüğünü söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermek için Hatay'a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin gitmesinden şikayetçi oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

3 13