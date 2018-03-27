Demet Akalın ve Okan Kurt’tan uzaylı dansı!

'Uzaylı dansı' tüm dünyada yeni akım haline geldi. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da bu modaya uydu. Sosyal medyayı kasıp kavuran 'Uzaylı dansı' modasına Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da uydu. Ünlü sanatçı eşiyle birlikte dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Ancak Demet Akalın ve eşi bu dansa biraz farklılık getirerek dansın sonunu halaya bağladı. İşte o görüntüler...

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