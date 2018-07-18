Demet Akalın rüzgarı Bodrum'u birbirine kattı!

Demet Akalın önceki akşam Bodrum'da hayranlarıyla buluştu. Akalın'ın hayranlarıyla buluştuğu gecede izdiham yaşandı. Gümbet'te bir mekanda sahne alan güzel şarkıcı, şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Demet Akalın rüzgarı Bodrum'u birbirine kattı!

Demet Akalın önceki akşam Bodrum Gümbet'teki barlar sokağında bir mekanda sahne aldı. Pop müziğinin güçlü sesi Akalın'ın hayranlarıyla buluştuğu gecede izdiham yaşandı. Güzel şarkıcıyı dinlemeye gelen tatilciler ve hayranları cep telefonlarıyla Akalın'ı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri coşturan Akalın eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirdi.

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Demet Akalın rüzgarı Bodrum'u birbirine kattı!

Demet Akalın, sevenleri ile beraber şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı esprileriyle de tatilcileri kahkahalara boğdu. Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçıyı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Saatler önceden biletlerin tükendiği gecede bazı vatandaşlar ise kapıda kaldı. İzdihamın yaşandığı Pasha’da adım atacak yer kalmadı.

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Demet Akalın rüzgarı Bodrum'u birbirine kattı!

İşte Demet Akalın'ın konserinden görüntüler...

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Demet Akalın rüzgarı Bodrum'u birbirine kattı!

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