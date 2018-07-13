Demet Akalın Okan Kurt'a yine haciz! Tüm malını mı kaybediyor

Daha önce de haciz şoku ile gündeme gelen Okan Kurt ile Demet Akalın, ikinci bir şok daha yaşadığı. Hürriyet'in belgeleri ile beraber yayınladığı habere göre, yşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete haciz geldi.

Daha önce de haciz şoku ile gündeme gelen Okan Kurt ile Demet Akalın, ikinci bir şok daha yaşadığı. Hürriyet'in belgeleri ile beraber yayınladığı habere göre, yşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete haciz geldi. İşte Hürriyet'in o haberi Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor. Temeli 1980’li yılların ortasında Mersin’de atılan Martaş Lojistik, Türkiye’nin önemli taşımacılık firmaları arasında yer alıyordu. Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait…



Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

TIR ŞOFÖRLERİ DE DAVA AÇTI; Şirket bir süredir mali sıkıntılar ile gündemde. Martaş Uluslararası Taş. İnş. Şirketi ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda haciz kararı bulunuyor. Haciz kararlarından biri bölümü, şirketin çalışanları oluştururken, bir bölümünü ise alacaklı şirketler ve bankalara ait. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9