Demet Akalın Okan Kurt'a yine haciz! Tüm malını mı kaybediyor

Daha önce de haciz şoku ile gündeme gelen Okan Kurt ile Demet Akalın, ikinci bir şok daha yaşadığı. Hürriyet'in belgeleri ile beraber yayınladığı habere göre, yşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete haciz geldi. İşte Hürriyet'in o haberi
Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor. Temeli 1980’li yılların ortasında Mersin’de atılan Martaş Lojistik, Türkiye’nin önemli taşımacılık firmaları arasında yer alıyordu. Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait…
TIR ŞOFÖRLERİ DE DAVA AÇTI; Şirket bir süredir mali sıkıntılar ile gündemde. Martaş Uluslararası Taş. İnş. Şirketi ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda haciz kararı bulunuyor. Haciz kararlarından biri bölümü, şirketin çalışanları oluştururken, bir bölümünü ise alacaklı şirketler ve bankalara ait.
ONLARCA HACİZ KARARI; Edinilen belgelere göre, Martaş’a kayıtlı çok sayıda araca haciz konuldu. Alacaklı konumda olan akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri 5.5 milyon liralık alacağı için, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat, Martaş Uluslararası Taşımacılık şirketi ve Ozan Kurt’a ait Ekopet Taşımacılık şirketine yönelik haciz kararı aldırdı.
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