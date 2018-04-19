Demet Akalın: Okan eveledi geveledi ve o gün ayrıldık

Demet Akalın Okan Kurt'la evliliği hakkında hiç bilinmeyen bir sırrını paylaştı. Cihan Şensözlü'nün Youtube kanalına konuk olan Akalın, Okan Kurt'a 'Sen benimle evlenmeyi düşünüyor musun?' diye sormuş. Kurt eveleyip, geveleyince Akalın Kurt'u terketmiş...

Demet Akalın: Okan eveledi geveledi ve o gün ayrıldık

Demet Akalın, Cihan Şensözlü'nün YouTube üzerinden yaptığı 'Sanane Cihanna' programının konuğu oldu. Güzel şarkıcı, genç kızlara erkekleri evliliğe ikna etmeyle ilgili tüyolar verdi. İş adamı Okan Kurt'la altı yıl önce evlenen Akalın, ''İlişkilerimin hep ciddi olmasını istedim. Okan'ı alıp karşıma, 'Sen benimle evlenmeyi düşünüyor musun?' diye sordum. Eveledi, geveledi ve o gün ayrıldık. Ertesi gün 'Evlenelim mi?' diyerek teklif etti. Altı aylık birlikteliğimiz varken nikah masasına oturttum'' dedi.



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Demet Akalın: Okan eveledi geveledi ve o gün ayrıldık

Sanat camiasındaki küslükleriyle de gündemden düşmeyen Demet Akalın, ''Herkesi kendim gibi biliyorum. Okan beni çok uyarıyor ve haklı çıkıyor. Allah, dost görünümlü düşmanlardan korusun'' şeklinde konuştu. Kavgalı olduğu Lerzan Mutlu'ya da zeytin dalı uzatan şarkıcı, ''Lerzan'la küs olsam da, altıncı hissine çok inanırım. Okan'la evleneceğimi söylediğinde ayrıydık, inanmamıştım. Ama dediği gibi oldu. Hisli bir kadın'' açıklamasını yaptı.

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Demet Akalın: Okan eveledi geveledi ve o gün ayrıldık

Demet Akalın 45, Okan Kurt 35 yaşında. Hira adında bir kızları var.

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Demet Akalın: Okan eveledi geveledi ve o gün ayrıldık

Okan Kurt, ''Karıma çok aşığım, o bana erkek ve baba olduğumu hissettiriyor'' diyor.

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