Demet Akalın kendisine şampanya yollayan konuklara bakın ne dedi!

Demet Akalın önceki gün Bodrum Türkbükü'nde sahne aldı. Sevenlerine müzik dolu bir gece yaşatan Akalın'a hayranları şampanya gönderdi. Akalın, kendisine şampanya yollaran konuklarına “Şampanya gelen yerden kötülük gelmez” dedi.

Demet Akalın kendisine şampanya yollayan konuklara bakın ne dedi!

Demet Akalın Bodrum Türkbükü'nde kendisini dinlemeye gelen hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Akalın’ı şarkıcı dostları Deha Bilimlier ve Tan Taşçı da yalnız bırakmadı. Gecede kendisine şampanya yollayan konuklara Akalın “Şampanya gelen yerden kötülük gelmez” derken, kendisine şampanya yollayan bir misafiri Akalın'a halı hediye etti.

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Demet Akalın kendisine şampanya yollayan konuklara bakın ne dedi!

“YÜZÜ AŞKIN EVLİLİK TEKLİFİ GÖRDÜM”: Demet Akalın’ın konserlerini kaçırmayan ve daha önce de halı hediye eden hayranına Akalın, “Geçen sene yolladığın halı salonumda bu da çok güzelmiş, teşekkür ederim” dedi. Demet Akalın’ın sahnesinde evlenme teklifi edilirken Akalın “Sahnemde yüzü aşkın evlilik teklifi gördüm. Sonrasında zaten çoluk çocuğa karışıyorsunuz” dedi. Ardından yüzüğü gören Akalın “İlk sefer için fena değilmiş, benim de ilk seferinde böyle bir yüzüktü.

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Demet Akalın kendisine şampanya yollayan konuklara bakın ne dedi!

Gerçi ben kendim almıştım” diyerek alkış topladı. Demet Akalın evlilik için ilk adımı sahnesinde atan çifte mutluluklar diledi. Akalın konserinin bir bölümünde sahneden inerek misafirlerin arasında dolaştı. Seyircilerin arasında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı fotoğraf çektirmek isteyen hayranları kırmadı.

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Demet Akalın kendisine şampanya yollayan konuklara bakın ne dedi!

Demet Akalın yakın dostu Deha Bilimlier’in de yanına giderek kısa bir düet yaptı.Daha sonra Tan Taşçı’ya da mikrofon uzatan Demet Akalın, ardından Tan’ı sahneye davet etti.

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