Demet Akalın kendisine şampanya yollayan konuklara bakın ne dedi!

Demet Akalın Bodrum Türkbükü'nde kendisini dinlemeye gelen hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Akalın’ı şarkıcı dostları Deha Bilimlier ve Tan Taşçı da yalnız bırakmadı. Gecede kendisine şampanya yollayan konuklara Akalın “Şampanya gelen yerden kötülük gelmez” derken, kendisine şampanya yollayan bir misafiri Akalın'a halı hediye etti.

“YÜZÜ AŞKIN EVLİLİK TEKLİFİ GÖRDÜM”: Demet Akalın’ın konserlerini kaçırmayan ve daha önce de halı hediye eden hayranına Akalın, “Geçen sene yolladığın halı salonumda bu da çok güzelmiş, teşekkür ederim” dedi. Demet Akalın’ın sahnesinde evlenme teklifi edilirken Akalın “Sahnemde yüzü aşkın evlilik teklifi gördüm. Sonrasında zaten çoluk çocuğa karışıyorsunuz” dedi. Ardından yüzüğü gören Akalın “İlk sefer için fena değilmiş, benim de ilk seferinde böyle bir yüzüktü.