Demet Akalın kaza geçirdi ölümden döndü!

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın önceki gün Bodrum Türkbükü'nde konser veren yakın dostu Fatih Ürek'i dinlemeye gitti. Önceki gece Bodrum Türkbükü'nde yer alan Sahne İstanbul’da konser veren Ürek’i dinlemeye giden Demet Akalın, trafik kazası geçirdi. Yaşadığı korkuyu anlatan ünlü şarkıcı; ‘Bacaklarım hala titriyor’ dedi. Bodrum’da Fatih Ürek’i dinlemek için yola çıkan Demet Akalın dün akşam trafik kazası geçirdi.
Seyir halindeyken karşıdan gelen aracın kendisini sıkıştırması sonucu otomobilini bir evin kapısına sürdüğünü belirten ünlü şarkıcı “Vallahi çok korktum, panik oldum. Bacaklarım hala titriyor. Karşıdan gelen otomobil beni sıkıştırdı. Bir evin kapısına çarpmak zorunda kaldım...’ açıklamasını yaptı.
ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN: Yaşanan kazadan sonra otomobilinin çizilen kapısını muhabirlere gösteren Demet Akalın, ‘’Allah beterinden saklasın’’ diyerek kazayı nazara yordu.
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