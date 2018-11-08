Demet Akalın Kanal D'de İrem Derici'yi bombaladı Okan Kurt'a yeşil ışık yaktı

Kanal D'de Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü popçu Demet Akalın, bir taraftan eski eşi Okan Kurt'la ilgili bomba açıklamalar yaparken diğer taraftan da İrem Derici'nin dudak üstü tüylerini aldırdığı videoyu görünce çılgına döndü. Sunucular Derici'nin videosu hakkındaki yorumunu öğrenmek istediğince Demet Akalın şunları söyledi;
"İrem hakkında konuşmak istemiyorum. Sevmiyorum çok saygısız bir kız. Onunla alakalı bir şey olunca konuyu değiştiriyorum. İlgi alanıma girmiyor." İşte Demet Akalın'ın İrem Derici hakkındaki açıklamaları...
İREM DERİCİ'DEN JET HIZIYLA CEVAP: Demet Akalın'ın bu sözlerine İrem Derici'den yanıt gecikmedi. Derici Instagram hesabından Akalın'ın bir fotoğtafını paylaşarak altına şu notu düştü;
"Bak tatlı kadın... Her şeyi söyle bana ama beni saygı kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey dünyanın en saygılı kızı olabilir maksimum. Annemden babamdan güzel öğrendim ben saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, ben kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet."
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