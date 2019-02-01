Demet Akalın ile Okan Bayülgen arasında sevişme polemiği!

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği 'BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödül Töreni'nde galadan erken ayrılanlara bir göndermede bulunarak "Ödülü alan sevişmeye koşuyor" demişti. Geceden erken ayrılanlardan birisi de Demet Akalın'dı. Ünlü popçudan Bayülgen'in bu açıklamasına ilginç bir tepki geldi.

Hatırlanacağı üzere; öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödül törenin en dikkat çeken olayı, ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları olmuştu. Bu durumu esprili bir dille eleştiren Okan Bayülgen de, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum. Bu vesileyle ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü..." demişti.