Demet Akalın boşanıyor mu? Olay itiraf

Eşi Okan Kurt'un maddi sıkıntılar içinde olması sebebiyle evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Demet Akalın, ''Ünlülerden Işın Karaca ve Gülşen hep pozitif konuştu benimle, 'Yuvana sahip çık' dediler. Evliliğimde zor günler geçirdim, inkar etmiyorum.'' dedi.

Demet Akalın boşanıyor mu? Olay itiraf

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu 2.Sayfa, magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. Ayla Çelik'in konuk olduğu programın bugünkü bölümüne şarkıcı Demet Akalın telefon ile bağlandı. "Tek kötü alışkanlığım pahalı markalar" diyen Demet Akalın, hem doların yükselişini yorumladı hem de evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte Demet Akalın'ın açıklamaları:

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Demet Akalın boşanıyor mu? Olay itiraf

'BANKACIM ÇOK RAHAT ŞU AN'': "Ozan Çolakoğlu dolardan daha mühim. Şimdi dolar da yükseldi, ben Bodrum'dayım zaten alışveriş yapamıyorum. Ne alacağım burada. Bir şey yok zaten. Bankacım çok rahat şu an. Önceden sürekli uyarı mesajları yollardı. Şimdi o da rahat.

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Demet Akalın boşanıyor mu? Olay itiraf

TEK KÖTÜ ALIŞKANLIĞIM MARKA': Benim tek kötü alışkanlığım marka. O da seyircime olan saygımdan. Eylül'de Amerika'ya gideceğim. 8-9 gün kalacağım, alışveriş yapacağım. Ama şimdi dolar yükseldi biraz evde olanları değerlendirmeye çalışacağım. Aldıktan sonra pişman olduğum hiçbir şey yok. Tek o terlik (3 bin 800 TL/Dior) o da rahatsızdı ondan.

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Demet Akalın boşanıyor mu? Olay itiraf

'GÜLŞEN VE IŞIN KARACA 'YUVANA SAHİP ÇIK' DEDİ: Evliliğimle alakalı çıkan haberlere gelince; Sıkıntılı bir dönem ama öyle çok kötü bir durum yok. Ben soyadımı değiştirmedim, zaten Kurt'u Instagram'da kullanmıyordum. Geçen seferki gibi bağırıp çağırmadım daha olgun karşıladım. Ama bazı yakın arkadaşlarımın sözleri beni çok incitti. 2-3 hafta önce konsere çıkmadan önce nasıl ağladım. Bu üzüntüler koymuyor ama dostunuzun bir lafı koyuyor. Bu bahsettiğim dost ünlü birisi değil. Ünlülerden Işın Karaca ve Gülşen hep pozitif konuştu benimle, 'Yuvana sahip çık' dediler. Evliliğimde zor günler geçirdim, inkar etmiyorum.

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