Demet Akalın ateş püskürdü!

ÖNÜNE GELENİ ALIRSANIZ... Paylaştığı görselde yarasına krem süren Akalın, "Arabamın kapısına tuğla koyan beyinsiz ana avrat! Ne istiyorsunuz oğlum benden!" şeklinde sert konuştu. Oturduğu sitenin yönetimine de sinirlenen Demet Akalın, "Acarkente de yazıklar olsun! Önüne geleni oturmayanı alırsa böyle olur." şeklinde tepki gösterdi.