Demet Akalın ateş püskürdü!

Okan Kurt'a haciz gelmesinin ardından apar topar boşanma kararı alan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde haciz gelen evi terkedip Acarkent'e taşınmıştı. Okan Kurt'la olan evliliğini bitirdikten sonra kendisini işine ve kızına adayan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından önceki akşam ateş püskürdü.
Dün akşam Konya'da gerçekleştireceği konsere gitmek için evinden çıkan ünlü şarkıcı arabasının yanına gittiği esnada sakatlık geçirdi. Arabasının kapısının yanına bırakılan tuğlalara çarpıp ayağı sakatlanan Akalın, sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.
ÖNÜNE GELENİ ALIRSANIZ... Paylaştığı görselde yarasına krem süren Akalın, "Arabamın kapısına tuğla koyan beyinsiz ana avrat! Ne istiyorsunuz oğlum benden!" şeklinde sert konuştu. Oturduğu sitenin yönetimine de sinirlenen Demet Akalın, "Acarkente de yazıklar olsun! Önüne geleni oturmayanı alırsa böyle olur." şeklinde tepki gösterdi.
OKAN KURT'LA ARALARINDAKİ SON GELİŞME! Dün bir televizyon programında geçtiğimiz Eylül ayında 6 buçuk yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Demet Akalın-Okan Kurt çiftiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
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