Demans hastalığı nedir belirtileri neler tedavisi var mı?

İSTANBUL'da 93 yaşında hayata gözlerini yuman Münir Özkul, demans ve koah hastasıydı. 2003 yılından beri evden çıkmayan Münir Özkul'un hastalığı olan demansa gelin yakından bakalım.

Demans, beyni olumsuz etkileyen bir grup semptomların tamamı için kullanılan bir ifadedir. Bu hastalığa sahip insanlar sıradan bir insanın yapabildiği yemek yemek, giyinmek gibi normal aktiviteleri yapmakta zorlanabilir, duygu kontrolu yeteneklerini kaybedebilirler. Genellikle çok yaşlı insanlarda görülse de, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemelidir. Genellikle alzheimer ile karıştırılı ancak aynı durum değildir. Ancak alzheimer demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER? Demans hastalığının ileri dönemlerinde giyinme, yemek yeme, gibi sıradan aktiviteleri yapmak zorlaşmaya başlar. Hastalar genellikle huzursuz davranışlarda bulunur, agresif, inatçı, şüpheci olabilirler. İlerleyen evrelerinde ise artık hasta insanları tanımamaya, konuşamamaya başlar ve son safhada hasta yatağa bağımlı hale gelir. Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri, doğru sözcükleri bulmada güçlük çekilmesi, ruh halindeki ani ve anlamsız değişimler, kayıtsızlık, moralsiz ve güvensizlik duygusunu artması, sıradan aktivitelerde güçlük çekme, kişileri hatırlamada sorun yaşanması, olayları ya da anlatılanları takip etmedeki güçlük, sık sık yönünü kaybetme, tekrarlayan davranışlar, değişime uyumsuzluk, yapılan hareketin nedenini unutma demans hastalığının erken belirtileri olarak sayılabilir.

DEMANS HASTALIĞI TEDAVİSİ NE?

Bazı nedenlere bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir. Bunlar arasında hipotiroidi, hidrosefali, depresyon, vitamin eksiklikleri yer alır. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp, amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.