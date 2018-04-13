'Delirten hastalık' polemiği büyüyor! Zahide Yetiş...

Sabah saatlerinde Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’ın Instagram’dan paylaştığı Zahide Yetiş ve ekibi ile ilgili açıklamalardan sonra, Zahide Yetiş trigeminal nevralji konusunu bugün yine gündeme getirdi ve sosyal medyada adeta Onur Akay’a gönderme yaptığı konuşuldu. Doktor konuğu ile canlı yayında trigeminal nevralji’yi konuşan ve bu hastalığa delirten hastalık mı deniyor konusunu tartışan Yetiş, sohbet sırasında ekranı kaplayan bir yazının üstüne konuştu.
“Onur Akay, meslektaşı Umut Akyürek`e halk arasında `delirten hastalık` veya `intihar hastalığı` olarak da bilinen, trigeminal nevralji (ani yüz ağrısı) teşhisi konulduğunu duyurdu.” şeklinde yazan yazıyı uzun süre ekranda tutan Yetiş’e konuğu olan doktor, hastalığın böyle bir ismi yok dedi.
Bunun üzerine sinirli bir şekilde “Alalım bu yazıyı ekrandan arkadaşlar, bu delirten hastalık falan değil, öyle bir şey yok.” diyen Zahide Yetiş’in, ünlü sanatçı Onur Akay’a gönderme yaptığı konuşuldu. Doktor konuğu ise, “bilimselliği yok böyle bir şeyin” dedi.
“DOĞUM İZNİNE AYRILSIN”: Zahide Yetiş ve Onur Akay’ın arasındaki tartışma ise, Zahide Yetiş’in delirten hastalığa yakalanan sanatçıyı dün canlı yayında karıştırarak, Umut Akyürek yerine Onur Akay’a teşhis konulduğunu duyurması ile başlamıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER