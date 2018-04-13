'Delirten hastalık' polemiği büyüyor! Zahide Yetiş...

Bunun üzerine sinirli bir şekilde “Alalım bu yazıyı ekrandan arkadaşlar, bu delirten hastalık falan değil, öyle bir şey yok.” diyen Zahide Yetiş’in, ünlü sanatçı Onur Akay’a gönderme yaptığı konuşuldu. Doktor konuğu ise, “bilimselliği yok böyle bir şeyin” dedi.