Delirdi! Baltayla bakkala girdi herkese saldırdı

AVUSTRALYA'da yaşayan 26 yaşındaki i Evie Amati geçen yıl bir dükkana girip, iki kişiyi baltayla yaralamıştı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen kadın için sonra karar verilirken, olayın görüntüleri basına yansıdı.

AVUSTRALYA'da yaşayan 26 yaşındaki i Evie Amati geçen yıl bir dükkana girip, iki kişiyi baltayla yaralamıştı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen kadın için sonra karar verilirken, olayın görüntüleri basına yansıdı. Twitter

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26 yaşındaki Evie Amati geçen yıl yaşanan olayda o dönemki ruh hali için "geçici delilik" demişti. Amati Sydney'de 7-Eleven dükkanına girdikten sonra baltayla bir adamı yüzünden, bir kadını da başının arkasından yaralamıştı. Her iki kişi de saldırıda ağır yaralandı. Twitter

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Sydney'deki Yeni Güney Galler Bölge Mahkemesi bugün Amati'ye üç ayrı suçlamalardan hüküm verdi. Amati'nin davası için jüri iki gündür karara varmaya çalışıyordu. Amati cinayete teşebbüsle iki yaralama ve ayrıca üçüncü bir kişiye cinayete teşebbüs suçlamalarından hüküm giydi. Amati'nin cezası Eylül ayında belli olacak.



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