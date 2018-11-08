Dekolteyi korumaya aldı frikik vermekten kurtuldu!

Sosyal medya sayesinde fenomen haline gelen sonra da hayallerindeki mesleği yani modelliği yapmaya başlayan Demi Rose, kelimenin tam anlamıyla her gece bir partide. Yoğun çalışma programından arta kalan zamanını gece gezmelerine ayıran Rose, son olarak Londra'da bir gece kulübü çıkışında görüntülendi.
DEKOLTESİNİ KORUMAYA ALDI: İddialı ve derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Demi Rose, otomobiline binerken çok dikkatli oldu. Dekoltesini korumaya alan Demi Rose, kıyafeti yüzünden zor durumda kalmamak için büyük çaba harcadı.
Londra'daki Cadılar Bayramı partisine katılan 23 yaşındaki güzel kıyafet tercihiyle dikkat çekerken herkesi kendisine hayran bıraktı.
İşte Demi Rose'in objektiflere yansıdığı o anlar...
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