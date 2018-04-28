Dekolteli dönüş! Mankenleri gölgede bıraktı gözleri şaşı etti

Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleşen defileye ünlü isimler akın etti. Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde gerçekleşen, Vodafone Red’in katkılarıyla canlı yayınlanan kırmızı halı seremonisi ile başlayan geceye Serenay Sarıkaya, Gülşen-Ozan Çolakoğlu, Tuba Ünsal, Nil Karaibrahimgil, Ezgi Mola, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Hande Ataizi, Ahu Yağtu, Deniz Marşan, Başak Dizer, Ece Sükan gibi birçok ünlü isim katıldı.

Benjamin Harvey ile evliliğini geçen ay bitiren Hande Ataizi de önceki akşam katıldığı davette tüm bakışları üzerine topladı. Davetliler arasında şıklık yarışı vardı. 44 yaşındaki Hande Ataizi, göğüs dekolteli kıyafetiyle mankenleri bile gölgede bıraktı. Bakanın bir daha baktığı Hande Ataizi, güzelliği zerafeti ve derin göğüs dekoltesiyle gözleri şaşı etti adeta.