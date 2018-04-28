Dekolteli dönüş! Mankenleri gölgede bıraktı gözleri şaşı etti

Benjamin Harvey ile evliliğini geçen ay bitiren Hande Ataizi de önceki akşam katıldığı davette tüm bakışları üzerine topladı. 44 yaşındaki Hande Ataizi, göğüs dekolteli kıyafetiyle mankenleri bile gölgede bıraktı.

Dekolteli dönüş! Mankenleri gölgede bıraktı gözleri şaşı etti

Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleşen defileye ünlü isimler akın etti. Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde gerçekleşen, Vodafone Red’in katkılarıyla canlı yayınlanan kırmızı halı seremonisi ile başlayan geceye Serenay Sarıkaya, Gülşen-Ozan Çolakoğlu, Tuba Ünsal, Nil Karaibrahimgil, Ezgi Mola, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Hande Ataizi, Ahu Yağtu, Deniz Marşan, Başak Dizer, Ece Sükan gibi birçok ünlü isim katıldı.

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Dekolteli dönüş! Mankenleri gölgede bıraktı gözleri şaşı etti

Benjamin Harvey ile evliliğini geçen ay bitiren Hande Ataizi de önceki akşam katıldığı davette tüm bakışları üzerine topladı. Davetliler arasında şıklık yarışı vardı. 44 yaşındaki Hande Ataizi, göğüs dekolteli kıyafetiyle mankenleri bile gölgede bıraktı. Bakanın bir daha baktığı Hande Ataizi, güzelliği zerafeti ve derin göğüs dekoltesiyle gözleri şaşı etti adeta.

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Dekolteli dönüş! Mankenleri gölgede bıraktı gözleri şaşı etti

Geçen ay boşanan Ataizi, sırrını şu sözlerle özetledi: ''Hayatımdaki bir takım sorunları halledince tamamen kendime ve işime odaklandım. Üzerimdeki negatiflik gitti. Bekarlık günlerime döndüm. Tek başına yaşamanın da kendine göre güzellikleri var. Enerjim yükseldi. İnsanlar ‘sırrın ne?’ diye soruyor; tek kelimeyle huzurluyum.”

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Dekolteli dönüş! Mankenleri gölgede bıraktı gözleri şaşı etti

İşte geceden kareler...

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