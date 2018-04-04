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Deizm nedir deist kime nedir, Allah'a inanıyorlar mı?

Deizm nedir deist kime nedir, Allah'a inanıyorlar mı?

Deizm nedir, deist kime nedir soruları İmam Hatip raporlarında çıkan sonuçlardan sonra merak konusu oldu. Deizme inanan kişilere deist denir. Deistler peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, ibâdet, dua, vahiy, melek, cin, kavramlarına inanmazlar. Kısacası tek tanrıya inanan ama kitap ve peygamberleri reddeden inanış hakkında merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 08:10 - Güncelleme: 04-04-2018 08:10

Deizm nedir, nasıl bir inanıştır, Allah'a peygamberlerine ve kutsal kitaplara inanırlar mı soruları merak konusu oldu. İmam Hatip okulları ile ilgili bir raporda çocukların Deizm'e kaydına dair ifade bu inanca karşı merak uyandırdı. Haberi okuyan binlerce insan deizm nedir, deist kime denir sorularını araştırmaya başladı. Özetle deizm tek tanrıya inanmak ama kitapları peygamberi reddetmek demek, bu inanışı benimseyenlere ise deist denir. İşte detaylar..

DEİZM NEDİR: Deizm veya Yaradancılık Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır. Ayrıca mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alır, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm inanış biçimlerini reddeder.

Kehanetlerin, mucizelerin, dinsel dogmaların, demagojilerin ve kaynağı ilahi ilan edilen dinlerin reddinden dolayı peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, ibâdet, dua, vahiy, melek, cin, şeytan, cennet, cehennem, ahiret ve kader gibi kavramların bu inanışta yeri yoktur.

Belirli bir öncüsü, merkezi bulunmaması sebebiyle deizmde ihtiyaç duyulan tek şey sağduyulu olmak ve her şeyi akıl süzgecinden geçirmektir.

DEİST KİME DENİR: İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye Deist denir.

Deistler genellikle evreni Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan; dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak görme eğilimindedir.

DEİZM KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI: Deizm kavramı ilk olarak 17. yüzyılda özellikle İngiltere’de kullanılmaya başlanmıştır.[8] Deist kavramı yazılı olarak belki de ilk kez Piere Viret'in İnanç ve İncil Öğretisi Eğitimi (Instruction Chrétienne en la doctrine de la foi et de l'Évangile) adlı 1564 tarihli yapıtında kullanılmış olup; Pierre Bayle'nin Tarih ve Eleştiri Sözlüğü adlı yapıtında Piere Viret maddesinde ilgili bölüm yeniden basılmıştır. Terim Lâtince Tanrı anlamındaki Déus sözcüğünden türetilmiş ve özgür düşüncelilerin Tanrı inancını belirtmede kullanılmıştır.

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