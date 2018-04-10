  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Deist oldum' diyen Yeniçağ yazarından bomba Atatürk iddiası

'Deist oldum' diyen Yeniçağ yazarından bomba Atatürk iddiası

Yazar Cazim Gürbüz, 'İslam'dan Deizme' isimli kitabında "Atatürk, 'Bana yeni bir din bulun, bir ağaç dini olsun' diyordu Diyarbakır’da kurmay başkanına..." iddiasına yer verdi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-04-2018 13:54 - Güncelleme: 10-04-2018 14:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın sonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'la yaptığı "deizm" konuşması bomba gibi bir tartışmanın da kapısını araladı. Yeniçağ gazetesi yazarı Cazim Gürbüz'ün, "deist" olduğunu ilan ettiği "İslam'dan Deizme" isimli kitabındaki yer verdiği Atatürk'le ilgili bir idda ortalığı karıştıracak cinsten..

Cazim Gürbüz, dindar bir insanın nasıl deizmi seçtiğini anlattığı 'İslam'dan Deizme' isimli kitabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucucu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili şimdiye kadar hiç gündeme gelmemiş bir iddaya yer verdi. O iddiaya göre Atatürk, Diyarbakır'da kurmay başkanına "Bana yeni bir din bulun, bir ağaç dini olsun” demiş...

Peygamber Efendimize hakaretin de bulunduğu kitaptaki o iddia Odatv'nin haberine göre aynen şöyle: "Medeni Bilgiler kitabına 'Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utanmaksızın, Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur' yazdıran Atatürk, 'Bana yeni bir din bulun, bir ağaç dini olsun' diyordu Diyarbakır’da kurmay başkanına."

Cazim Gürbüz'ün "İslam'dan Deizme" isimli kitabında İslam'a ve Peygamber Efendimize ve Peygamber eşlerine ağır hakaretler de yer alıyor... İşte hiç yorum yapmadan o kitaptaki sonradan deist olma Cazim Gürbüz'ün bazı satırları... 

- Medeni Bilgiler kitabına “Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utanmaksızın, Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur” yazdıran Atatürk, “Bana yeni bir din bulun, bir ağaç dini olsun” diyordu Diyarbakır’da kurmay başkanına.

-Peygamber hanımları cinlerle cinsel ilişki kurmuş mu? Bunu karılarına soran Hazreti Muhammed.

- Allah ganimet alır mı? Almaz diyorsanız Enfal Suresi 1. Ayete bakınız.: “Ganimetler Allah ve peygamberindir”. Peygamber tamam da Allah nasıl ganimet almakta?

- Köleliği kaldırmayan üç semavi din, insanlığı ilerletebilir mi, mutlu edebilir mi? İnsanlık bugünkü ilerlemesini dinlere değil bilime borçlu.

-İslam’da aşk yoktur. Ne Kur’an’da, en hadiste aşkı aramayınız…

-Türk Tanrı’yı Allah’a karşı korumalı ki, Tanrı da Türk’ü koruya…

Erdoğan konuşmasına ara verip yanına çağırdı mesele bakın ne çıktı!

Deizm nedir deist kime nedir, Allah'a inanıyorlar mı?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Deist oldum' diyen Yeniçağ yazarından bomba Atatürk iddiası haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR26 YORUM

  • MUAMMER DOĞAN 10 Nisan 2018 15:07 SAÇMALIKLAR YENİÇAĞ GAZETESİNDE BÖYLE BİRİNİN YAZMASI UTANÇTIR

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro