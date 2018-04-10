'Deist oldum' diyen Yeniçağ yazarından bomba Atatürk iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın sonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'la yaptığı "deizm" konuşması bomba gibi bir tartışmanın da kapısını araladı. Yeniçağ gazetesi yazarı Cazim Gürbüz'ün, "deist" olduğunu ilan ettiği "İslam'dan Deizme" isimli kitabındaki yer verdiği Atatürk'le ilgili bir idda ortalığı karıştıracak cinsten..

Cazim Gürbüz, dindar bir insanın nasıl deizmi seçtiğini anlattığı 'İslam'dan Deizme' isimli kitabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucucu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili şimdiye kadar hiç gündeme gelmemiş bir iddaya yer verdi. O iddiaya göre Atatürk, Diyarbakır'da kurmay başkanına "Bana yeni bir din bulun, bir ağaç dini olsun” demiş...

Peygamber Efendimize hakaretin de bulunduğu kitaptaki o iddia Odatv'nin haberine göre aynen şöyle: "Medeni Bilgiler kitabına 'Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utanmaksızın, Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur' yazdıran Atatürk, 'Bana yeni bir din bulun, bir ağaç dini olsun' diyordu Diyarbakır’da kurmay başkanına."

Cazim Gürbüz'ün "İslam'dan Deizme" isimli kitabında İslam'a ve Peygamber Efendimize ve Peygamber eşlerine ağır hakaretler de yer alıyor... İşte hiç yorum yapmadan o kitaptaki sonradan deist olma Cazim Gürbüz'ün bazı satırları...

- Medeni Bilgiler kitabına “Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utanmaksızın, Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur” yazdıran Atatürk, “Bana yeni bir din bulun, bir ağaç dini olsun” diyordu Diyarbakır’da kurmay başkanına.

-Peygamber hanımları cinlerle cinsel ilişki kurmuş mu? Bunu karılarına soran Hazreti Muhammed.

- Allah ganimet alır mı? Almaz diyorsanız Enfal Suresi 1. Ayete bakınız.: “Ganimetler Allah ve peygamberindir”. Peygamber tamam da Allah nasıl ganimet almakta?

- Köleliği kaldırmayan üç semavi din, insanlığı ilerletebilir mi, mutlu edebilir mi? İnsanlık bugünkü ilerlemesini dinlere değil bilime borçlu.

-İslam’da aşk yoktur. Ne Kur’an’da, en hadiste aşkı aramayınız…

-Türk Tanrı’yı Allah’a karşı korumalı ki, Tanrı da Türk’ü koruya…

Erdoğan konuşmasına ara verip yanına çağırdı mesele bakın ne çıktı!

Deizm nedir deist kime nedir, Allah'a inanıyorlar mı?