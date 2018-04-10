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Deist nedir Allah'a inanıyorlar mı ateizmle aradaki farkı ne?

Deist nedir Allah'a inanıyorlar mı ateizmle aradaki farkı ne?

Deist kime nedir, deist ne demek, deistler Allah'a inanıyorlar mı, deizm inancını benimseyen deistler ateist mi? Son günlerin tartışılan konusu ve Türkiye'de sayısı giderek arttığı iddia edilen dini bir inanış olan Deizm hakkında merak edilenler haberimizde. 17. yüzyılda ortaya çıkan Deizm'i benimseyen Deistler Kuran'a, peygambere, meleklere inanıyor mu, yoksa desitler ateist mi? İşte tüm akıllara takılan sorular

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 14:30 - Güncelleme: 10-04-2018 14:30

Deist kime nedir, Deizm'de Allah'a peygambere ve Kuran'a inanış var mıdır soruları son günlerde akıllarda. Son günlerin korkutan konularında biri Deizm. Deizm İmam Hatip okulları ile ilgili bir raporda çocukların Deizm'e kaydına dair ifade bu inanca karşı merak uyandırdı. Haberi okuyan binlerce insan deizm nedir, deist kime denir sorularını araştırmaya başladı. Türkiye'de de sayılarının giderek arttığı ifade edilen Deizm inanışında tek tanrıya yani Allah'a inanış var. Fakat Allah'ın koyduğu emirlere, peygamberine ve kutsal kitap Kuran'ı Kerim'e inanış yok, yani deistler bu kavramları reddediyor. Ateizm ve Deizm arasındaki en büyük fark Ateistler Allah'ı reddediyor Deistler ise kuşkusuz Allah'ın varlığını kabul ediyor. Peki Türkiye için Deizm yeni bir tehlike mi, Türkiye'deki temsilcileri kimdir? İşte tüm merak edilenler...

DEİZM NE DEMEK: Latince'de tanrı anlamına gelen 'deus' kelimesinden türeyen Deizm tanrının evreni yarattığını fakat yaratılan düzenle direkt olarak bir iletişime geçmediğini öne süren inanç sistemidir.

Deizm her şeyin var oluş sebebini tanrı olarak açıklar, tanrının mükemmelliyetçiliğini kabul eder fakat kutsal vahiylerini ve müdahalesini reddeder. Buna göre Deizm her şeyin var oluş sebebini tanrı olarak açıklar, tanrının mükemmelliyetçiliğini kabul eder fakat kutsal vahiylerini ve müdahalesini reddeder. Deizm ayrıca inanç bilgisinin kaynağının vahiy olmadığını s öyler ve doğal dünyanın sebebi ve gözleminin, evrenin tek ve mutlak bir yaratıcısının olduğunu savunur. Deizm'i savunan kişilere Deist adı verilir.

DEİZM NASIL ORTAYA ÇIKTI: Deizm inancı özellikle Aydınlanma Çağı sırasında Britanya, Fransa, Almanya ve ABD'de popülerlik kazanmıştır. Deizm, Hristiyanlık aleminde yayılmaya başladı ve Deizm'e inanan Hristiyanlar Ortodoks mezhebi inancındaki Teslis, İncil ve mucize gibi öğrenme tekniklerini yok saydı.

Amerika Devrimleri ve Fransız İhtilali'nin de Deizm'in ortaya çıkmasındaki rolü büyüktür. Bu devrimlerin liderleri Deizm'in başlıca savunucularıdır.

DEİST KİME NEDİR: Deist kelimesi ilk olarak Pierre Viret'nin 1564 yılında kaleme aldığı Instruction Chrétienne en la doctrine de la foi et de l'Évangile (İnanç ve İncil doktrini üzerine Hristiyan öğretisi) eserinde geçer. Eser 1697 yılında tekrar basılmıştır. Kalvenizm'e inanan Viret, Deist kelimesinin yeni bir kullanım olduğunun altını çizmiş ve Deist kelimesini İtalyan sapkınlığının yeni bir türü olarak açıklamıştır. Viret, bir grup insanın tıpkı Yahudiler ve Türkler gibi bir çeşit tanrıya inandıklarını yazdı fakat evangelist ve havarilerin doktrinini önemsiz bir efsane olarak gördü. Viret'e göre Deistler reform sürecinde verilen özgürlük ve hakları yanlış yorumladı.

MODERN KÜLTÜRDE DEİZM NASILDIR: Günümüzde Deizm klasik ve modern formlarda varlığını sürdürüyor. Klasik Deizm evrenin mutlak bir tanrı tarafından yaratıldığını ve tanrının yarattığı evrene müdahale etmediğini savunan soğuk bir yaklaşımdır. Modern Deizm'de ise tanrının bazı olaylara müdahale ettiğini savunan ılıman yaklaşım ve tanrının hiçbir olaya müdahale etmediğini savunan soğuk yaklaşımlar mevcuttur. Bu ayrımlar Modern Deizm'i alt kategorilere ayırmıştır.

DÜNYA GENELİNDE HIZLA YAYILIYOR: Deizm bir yaratıcı ve doğal dünya arasındaki ilişkiyi ele alan ilahi bir teoridir. 17'nci yüzyıl Avrupası'nda ortaya çıkan Deizm yanlısı görüşler 18'inci yüzyılda Aydınlanma Çağı ile beraber doruk noktasına ulaşmıştır. Deizm dar dogmatizm ve şüphecilik arasında yer alıyordu.

ATEİST VE DEİZM ARASINDAKİ FARKLAR: Deizm fikrini savunan kişiler Ateizm'i reddeder. Fakat Deizm savunucuları birçokları tarafından Ateist olarak düşünülür. 17 ve 18'inci yüzyıllarda Deizm'in farklı formları bulunuyordu. İngiltere'de Deizm'i savunan kişiler Hristiyanlık karşıtları ve Hristiyan olmayan Teistler'den oluşuyordu.

Deistler insanoğlunun tanrının varlığını vahiy ve mucize ile değil doğayı gözlemleyerek ve sebeplendirerek bulabileceğini söyler.

Doğacılık ile ilintili olsa da Deizm evren ve yaşamın daha kudretli bir güç tarafından yaratıldığını savunur.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Nisan 2018 14:53 bu deist olayı akp döneminde neden bukadar parladı AKP ZAMANINDA DEİSTTE DESİST DİYE DİYE REKLAMINI YAPAN AKPLİLER SAYESNDE DEİSTLİĞİ İMA İLE OLSADA MERAK EDEN RESMEN DEİSTLİĞE KAYMAYA BAŞLADI ..BİRDE BAKTIARKİİ DİNCİ AKP ÇALIYOR ÇIRPIYOR YALAN KONUŞUYOR DAHASINI GÖRDÜLER VE ACABAAA BU DİNDEN BİRŞEY OLMAZ DEYİP AKP YÜZÜNDEN DEİSTLİĞEMİ GEÇİŞ BAŞLADI NE ...AHH AKP AHH TERS PSİKOLOJİ YAPA YAPA İSLAMI RESMEN KÜÇÜLTECEKSİN BU GİDİŞEE..Kİİİ EN ÖNEMLİ ÖRNEĞİ ADNAN HOCAYA DAHA DOKUNAMAMAN NEDENN ADNAN HOCAYA VE KEDİCİKLERİNE DOKUNAMN GÜCÜNMÜ YOKKK YOKSA İSTEDİĞİN ŞEY ASLINDA ADNAN HOCA GİBİLERMİİ...

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