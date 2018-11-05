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Dehşetin kara kutusu açıldı Facia göz göre göre gelmiş

Dehşetin kara kutusu açıldı Facia göz göre göre gelmiş

189 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasında karakutu açıldı. Karakutudan elde edilen verilere göre uçak daha önce aynı neden dolayı 4 kez arızalanmış. Uçağın düşmesine neden olan sorun ise hız göstergesinde yaşanan problem.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 14:29 - Güncelleme: 05-11-2018 14:29

28 Ekim günü Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan Lion Hava Yolları içindeki 189 yolcu ile denize çakılmıştı. Kazada kurtulan olmamıştı.

KARAKUTU AÇILDI
Denizin metrelerce derinliğine yapılan aramalar sonucu bulunan katakutu kaza nedenini ortaya çıkardı. Karakutu'dan elde edilen bilgilere göre daha önce dört defa arıza yapan uçağın hız göstergesinde sorun olduğu tespit edildi.

Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Konseyi Başkanı Soerjanto Tjahjono, "Karakutu veri kaydı uçağın son dört uçuşunda da aynı "hava hızı göstergesi" problemini olduğunu ortaya çıkardı" açıklamasında bulundu.

Endonezya'da uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi!

 

189 insana mezar olmuştu Kalıntıları bulundu

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 14:39 4 kez tekrarlayan bir arızası olan uçağa uçma izni verenler idam cezası ile yargılanmalı!

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