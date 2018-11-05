Dehşetin kara kutusu açıldı Facia göz göre göre gelmiş

28 Ekim günü Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan Lion Hava Yolları içindeki 189 yolcu ile denize çakılmıştı. Kazada kurtulan olmamıştı.

KARAKUTU AÇILDI

Denizin metrelerce derinliğine yapılan aramalar sonucu bulunan katakutu kaza nedenini ortaya çıkardı. Karakutu'dan elde edilen bilgilere göre daha önce dört defa arıza yapan uçağın hız göstergesinde sorun olduğu tespit edildi.

Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Konseyi Başkanı Soerjanto Tjahjono, "Karakutu veri kaydı uçağın son dört uçuşunda da aynı "hava hızı göstergesi" problemini olduğunu ortaya çıkardı" açıklamasında bulundu.

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