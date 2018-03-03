Dehşete düşüren görüntüler! Suriyeli gencin, Avrupalı yaşlı erkeklerle ilişki pazarlığı kamerada

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Avrupalı erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye giren Suriyeli genç videoya kaydedildi. Görüntülerde Suriyeli bir genç, orta yaşlı Avrupalı bir erkekle 10 euro gibi bir ücret için pazarlık yapıyor.

Suriyeli genç 6 ay önce deniz yoluyla Türkiye'den geldiğini söylüyor. Burada cinsel ilişkiye girmek için para teklif eden birçok yaşlı insan olduğunu anlatıyor. Videoda, Avrupalı erkek ''Sana 10 euro versem bana masaj yapar mısın?'' diyor.

Suriyeli erkek ise 10 euro nun cinsel ilişki için mi masaj için mi olduğunu soruyor. Daha sonra evinde mi otelde mi olacak, kondom kullanacak mıyız gibi sorularla pazarlık yapıyorlar. Suriyeli genç yatacak yerinin olmadığını anlattı. Genç,''Bir adam bana yaklaştı 'aç mısın?' diye sordu. 'Evet, açım' dedim. 'Benimle gel yemek yer ve konuşuruz' dedi. Ardından 'benimle uyur musun?' diye sordu. 'Sana yardım eder paranı veririm' dedi. Daha sonra evine gittik. Taleplerini yerine getirmezsem para vermeyeceğini söyledi.'' dedi.

  • Güncel 03 Mart 2018 20:29
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