Dehşet verici görüntüler! Hayvanlara yapılan işkence böyle kaydedildi

Fransa'da , mezbahaya yerleştirilen gizli kamera, hayvanlara yapılan işkenceyi gözler önüne serdi. Başkent Paris'in 270 kilometre güneyindeki Lacs şehrinde bulunan mezbahada çekilen görüntüler, hayvanların tek ayaklarından asıldıklarını ve diğer hayvanların önünde kesildiklerini gösterdi.

17 KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI MEZBAHADA 17 BİN HAYVAN KESİLİYOR Derneğin videoyu yayınlamasının ardından harekete geçen valilik, 'organik hayvancılık' sertifikasına da sahip olan Boischaut Mezbahası'nın çalışma iznini geçici olarak durdurdu. 17 kişinin çalıştığı mezbahada her sene 17 bine yakın hayvan kesiliyor.

TARIM BAKANI: KABUL EDİLEMEZ Konu hakkında basın açıklaması yapan Fransız Tarım Bakanı Didier Guillaume, bu uygulamaların kabul edilemez olduğunu ve soruşturma açılması için yetkililere bilgi verildiğini duyurdu. Bölge savcılığı kendilerine cuma günü iki ayrı suç duyurusunun ulaştığını söyledi. Mezbaha dernek hakkında özel mülke 'izinsiz girme' ve burada 'görüntü alma' suçlarından dava açarken, dernek de 'hayvanlara kötü muamele'den suç duyurusunda bulundu. Savcılık, L214 Derneği'nin kendileri 45 sayfa uzunluğunda delil sunduğunu belirtti.