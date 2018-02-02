Dehşet: Pompalı tüfekle vurulmuş olarak bulundular!

İZMİR'in Konak ilçesi Saygı Mahallesi Samsun Caddesi'ndeki evine gelen D.K, annesi Serpil K. ve amcası Burhan K'yi hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, söz konusu kişilerin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Burhan K. ve yengesi Serpil K'nin pompalı tüfekle vurulduğunu belirledi.

Cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, evin önünde toplanan ailenin yakınları olayın şokunu yaşadı.